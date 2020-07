Aspi presenta nuovo Piano di investimenti. Sindacati preoccupati: sciopero autostrade 9/10 agosto (Di giovedì 23 luglio 2020) Il recente accordo tra società e governo non rassicura i lavoratori: meglio della revoca, ma restano numerose criticità, affermano Leggi su tg.la7

Il recente accordo tra società e governo non rassicura i lavoratori: meglio della revoca, ma restano numerose criticità, affermano ...L'ingresso dello Stato in Autostrade per l'Italia presenta molte criticitá ... dall`incertezza per l`assegnazione delle concessioni scadute e dalla situazione di Aspi". Lo hanno annunciato durante una ...