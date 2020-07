Ascolti tv, Sky rileva segnali di ripresa ma frenata a giugno (Di giovedì 23 luglio 2020) Il calcio in tv perde ancora spettatori che sembrano ormai diretti verso lo streaming. A giugno l’audience complessiva media nelle 24 ore è stata di oltre 10 milioni di telespettatori (+13,2% rispetto al giugno 2019), con 23,4 milioni medi di italiani di fronte al piccolo schermo in prima serata (+15,4% sul giugno 2019).Sempre vicine – in termini di Ascolti – Rai e Mediaset: il servizio pubblico in prime time arriva al 35,53% di share (37% nel giugno 2019) con il Biscione a tallonarlo col 32,8% (31,8% un anno fa). Il terzo gruppo televisivo quanto a share – scrive ItaliaOggi – è Discovery, con il 6,8% in prime time e l’8,4% nelle 24 ore, paragonato al 6% dei canali Sky sia nell’intero giorno, sia in prima ... Leggi su itasportpress

