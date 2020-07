Ascoli-Pordenone in tv: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) Le informazioni e come vedere Ascoli-Pordenone, match valevole per la trentaseiesima giornata di Serie B 2019/2020. Con l’arrivo di Dionigi come nuovo allenatore, l’Ascoli ha svoltato. Grazie alla ultime quattro vittorie consecutive ha cambiato volto alla classifica, allontanandosi dalla zona retrocessione. Il vantaggio sulla zona playout è di tre punti e addirittura ci sarebbe anche la possibilità di puntare l’ottavo posto attualmente distante cinque punti, perché nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto con il Pisa. Il Pordenone i playoff li ha già messi al sicuro, ma la sconfitta col Crotone che ha fatto svanire il sogno della promozione diretta è stata una mazzata a livello ... Leggi su sportface

