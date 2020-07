Arte, 21 scultori e 9 nazioni in gara per il “Simposio” internazionale di Vitulano (Di giovedì 23 luglio 2020) Si terrà dal 7 al 16 agosto nel Sannio la settima edizione del Simposio internazionale di scultura del marmo di Vitulano quest’anno dedicata alla memoria dell’artista Fabrizio Lorenzani. Ventuno le richieste di pArtecipazione per un appuntamento che, spiega il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, “vuole recuperare un’antica sapienza artigianale valorizzando il territorio in una chiave che esalti il bello e l’Arte”. “L’edizione di quest’anno e’ gia’ un successo – aggiunge Scarinzi – 21 proposte artistiche, 9 nazioni coinvolte oltre l’Italia. Un solo artista realizzera’, pero’, la sua opera nell’ambito del Simposio, un’edizione molto particolare per tutti noi perche’ ... Leggi su ildenaro

Borore, al via i laboratori per bambini

BORORE. L'appello era stato lanciato lo scorso maggio proprio dalle pagine della Nuova. A distanza di due mesi, lo scultore di Borore Graziano Demuru è riuscito ad attivare un laboratorio di scultura ...

