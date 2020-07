Arrestato l'autore della brutale violenza sessuale al Parco Monte Stella a Milano (Di giovedì 23 luglio 2020) La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano ha fermato l’autore della brutale violenza commessa, il pomeriggio del 15 luglio scorso, ai danni di una donna che passeggiava con il proprio cane al Parco Monte Stella. Le indagini della Squadra Mobile sono state rafforzate dagli accertamenti scientifici effettuati dal Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica.La donna era andata a portare a spasso il cane al Parco. Un gesto normale e frequente, per qualsiasi proprietario di un animale, si è trasformato in una brutale violenza per una donna italiana di 45 anni. Il 15 luglio, verso le 18, in pieno giorno sulla ... Leggi su huffingtonpost

