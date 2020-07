Arisa malattia, ecco perché porta i capelli rasati. “Labbra rifatte? Pentita” (Di giovedì 23 luglio 2020) Da qualche tempo Arisa sfoggia un look più sbarazzino. La cantate ha completamente rasato i capelli anche se nel corso dell’ultimo periodo non ha esitato ad indossare qualche parrucca. Una scelta dettata dalla voglia di apparire più attraente su Instagram ma poi la 37enne ha capito che la semplicità e naturalezza hanno sempre la meglio. … L'articolo Arisa malattia, ecco perché porta i capelli rasati. “Labbra rifatte? Pentita” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Ultime Notizie dalla rete : Arisa malattia

Gossip e TV

Da qualche tempo Arisa sfoggia un look più sbarazzino. La cantate ha completamente rasato i capelli anche se nel corso dell’ultimo periodo non ha esitato ad indossare qualche parrucca. Una scelta ...Rosalba Pippa, conosciuta da tutti con il nome d’arte Arisa, è un personaggio noto non solo per le abilità canore ma anche per la personalità naïf. La cantante Arisa torna a stupire tutti i suoi fan c ...