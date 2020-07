“Aree interne, un’opportunità per il Paese”, incontro con il Ministro Provenzano (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Lunedì 27 luglio, presso l’auditorium del Polo Giovani di Avellino sito in via Morelli e Silvati, si ragionerà di aree interne alla presenza del Ministro del Mezzogiorno e della Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano. La giornata sarà suddivisa in due momenti: il primo, di carattere convegnistico, avrà inizio alle ore 10 e vedrà la partecipazione del Ministro, del Consigliere delegato per le aree interne della Regione Campania, Francesco Todisco, dei Vescovi delle diocesi delle province di Avellino e Benevento, dei rappresentanti delle forze sociali e sindacali e dei Sindaci. A seguire, si terrà una riunione tecnica del Tavolo di programmazione alla quale prenderanno parte anche il Coordinatore nazionale ... Leggi su anteprima24

PPANthebrief : .@SymbolaFondazio #SoftEconomyFest #Abitare @fra_monaco Responsabile Strategia Naz. Aree interne: «Paese deve cont… - RobertoKenn19 : RT @RegioneER: #Appennino. Piano da 40 MILIONI per sostenere ripartenza post-Covid e comunità: fondi per MONTAGNA e AREE INTERNE. Ulteriori… - tittimaestra : RT @fabriziobarca: Quando dalle parole si passa ai fatti ! A Torino -

Ultime Notizie dalla rete : “Aree interne Siria, nuovo capitolo della guerra tra milizie a Idlib: uccisi 2 leader di Horas al-Din Difesa e Sicurezza