ArcelorMittal sotto indagine per l’uso della cassa integrazione prevista per il Covid: la procura indaga per truffa (Di giovedì 23 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (23 luglio) Nuove grane per il gruppo ArcelorMittal, la multinazionale indiana che ha rilevato gli stabilimenti ex Ilva in Italia, a Taranto. Questa volta non c’entra Taranto, ma l’infrastruttura genovese: la procura indaga per truffa ai danni dello Stato contro la società. ArcelorMittal avrebbe chiesto, durante il periodo di lockdown causato dalla pandemia, la cassa integrazione dedicata ai dipendenti che non potevano più lavorare a causa dell’emergenza Coronavirus. Per la Fiom di Genova, il sindacato che ha presentato l’esposto, Arcelor Mittal avrebbe fatto un uso illegittimo della cassa integrazione poiché l’azienda aveva ottenuto la ... Leggi su open.online

