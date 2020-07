Arcelor Mittal: cassa integrazione nel lockdown, inchiesta della procura della Repubblica Indagine affidata alla Guardia di finanza, all'origine l'esposto di Fiom Genova (Di giovedì 23 luglio 2020) All’origine un esposto della Fiom di Genova. La procura della Repubblica del capoluogo ligure ha aperto un’inchiesta nei confronti di Arcelor Mittal per ipotesi di truffa ai danni dello Stato. Ciò in relazione alla richiesta di cassa integrazione per i dipendenti lefara all’emergenza corona virus. Per il sindacato un atteggiamento illegittimo da parte dell’azienda che aveva ottenuto la deroga a continuare a lavorare anche durante il blocco. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha delegato l’Indagine al nucleo di polizia economico finanziaria ... Leggi su noinotizie

