Aprilia, pronta la nuova pavimentazione per il monumento ai Bersaglieri (Di giovedì 23 luglio 2020) nuova pavimentazione per il monumento ai Bersaglieri nell’omonima piazza di Aprilia. Riferisce con orgoglio la notizia il presidente Edoardo Tittarelli, promotore dell’iniziativa. Il lavoro è stato eseguito magistralmente dallo stesso Edoardo e da un gruppo di soci della Sezione. Bersaglieri Adelchi Cotterli di Aprilia che cura abitualmente il decoro e la pulizia del monumento nonché il taglio dell’erba del prato circostante. Il memoriale di fattura rara poiché raffigurante due Bersaglieri è dedicato ai Bersaglieri di tutti i tempi ed ai Militari e civili caduti nella seconda guerra mondiale ed è stato realizzato dall’artista Tony De Nicola. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

