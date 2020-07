Antonella Clerici una vera pin-up, capelli cortissimi e in costume: mai vista così [FOTO] (Di giovedì 23 luglio 2020) In una lunga intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’, Antonella Clerici si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Ed ora è pronta per una nuova avventura televisiva; laddove la conduttrice torna in tv soddisfatta per gli impegni della Rai che le ha conservato dopo una stagione vissuta in “panchina”. L’annuncio è arrivato direttamente dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta durante la presentazione del nuovo palinsesto, con una Antonella Clerici alla conduzione di: ‘È sempre mezzogiorno’ e ‘The Voice Senior’. “Ora ho ben in mente il tipo di programma che farò, ma mi stimola l’idea che saprò aggiustarlo… Un po’ di paura ce l’ho. Faccio una cosa nuova, ovvio che i timori ci ... Leggi su velvetgossip

Antonella Clerici è pronta a tornare in televisione dopo che la sua tramissione, la “Prova del cuoco” era stata affidata a Elisa Isoardi. Ora la fascia oraria è di nuovo sua, ma sottolinea di non ...

"Non è vero. Io da tempo avevo in mente questo programma, che voleva essere una cosa piccolina, fatta appunto da qui. Poi la Rai ha deciso di chiudere la “Prova del cuoco” e mi ha chiesto insistenteme ...

