Antonella Clerici torna in Rai e sfila il posto a Elisa Esoardi: “Le auguro di trovare la sua…” (Di giovedì 23 luglio 2020) Un anno lontano dalla tv per dedicarsi ai suoi cari, a Maelle la sua unica figlia avuta nel 2009 e al suo compagno Vittorio Garrone. Oggi, Antonella Clerici è pronta a tornare in tv e lo fa in grande stile, sostituendo il programma da lei condotto per quasi vent’anni.La prova del cuoco, chiuso dopo due anni dal passaggio di conduzione tra la Clerici ed Elisa Isoardi, è pronto ad essere rimpiazzato dal nuovo programma della Clerici, “È sempre mezzogiorno”. In onda a partire dal 7 settembre dalle 12:00, il nuovo show di rai 1, chiamato inizialmente “La casa nel bosco” poi sostituito da “È sempre mezzogiorno”, è un programma fortemente voluto da Antonella Clerici. Presentato ... Leggi su velvetgossip

