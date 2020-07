Annamaria Laino prima di Temptation Island, irriconoscibile: mora e ballerina di pole dance (FOTO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Stasera la quarta puntata di Temptation Island si concentrerà sulla coppia formata da Annamaria Laino e Antonio Martello. Lei troppo innamorata per “vedere” i tradimenti del suo lui, eccessivamente farfallone per capire cosa potrebbe perdere. Nel frattempo, sono spuntate fuori delle FOTOgrafie di Annamaria con un look diverso da quello proposto in TV, scopriamolo insieme.... L'articolo Annamaria Laino prima di Temptation Island, irriconoscibile: mora e ballerina di pole dance (FOTO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

