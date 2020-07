Andrea Iannone e Cristina Buccino pizzicati insieme (con tanto di prova fotografica) e Karina Cascella ironizza così (Di giovedì 23 luglio 2020) Ormai che tra Andrea Iannone e Cristina Buccino ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, è cosa ben nota a tutti. Da diverso tempo si parla di un flirt tra il pilota di Moto Gp e l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, ma i due stanno continuando a mantenere massima riservatezza sulla loro frequentazione, non smentendo ma neanche confermando il gossip che li vede sempre più protagonisti. Eppure nelle scorse ore l’ex compagno di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis è stato beccato da alcuni fan proprio nello stesso locale della Buccino, più esattamente nello stesso pub milanese, come testimoniano le due foto che trovate a seguire: Poco d’accordo con questo loro silenzio, l’ex opinionista di Uomini e Donne Karina ... Leggi su isaechia

