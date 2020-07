Andrea Iannone e Cristina Buccino insieme? Nuovo “indizio”, opinionista commenta “Disagio” – VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Andrea Iannone e Cristina Buccino non si nasconderebbero più, almeno in parte. Ormai da qualche mese non si fa che parlare della nuova presunta coppia anche se i due diretti interessati non avrebbero mai confermato (ancora per ora). Sin dai tempi del lockdown si era parlato di un flirt tra l’ex di Belen Rodriguez e... L'articolo Andrea Iannone e Cristina Buccino insieme? Nuovo “indizio”, opinionista commenta “Disagio” – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

