Ancora in aumento i casi di Coronavirus in Campania: il bollettino di oggi (Di giovedì 23 luglio 2020) Continua a crescere il numero dei contagiati in Campania. Dopo i 19 casi di ieri nella regione, il bollettino di oggi fa sapere che ci sono 16 nuovi casi su 2.112 tamponi effettuati. Il totale dei positivi, come comunica l’unità di crisi della Regione, sale a 4.874 mentre quello dei tamponi a 318.303. oggi non ci sono … L'articolo Ancora in aumento i casi di Coronavirus in Campania: il bollettino di oggi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

