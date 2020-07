Anche Jazmin Grace Grimaldi ha avuto il coronavirus: «Non siate egoisti, proteggete gli altri» (Di giovedì 23 luglio 2020) Jazmin Grace Grimaldi, figlia ventottenne di Alberto di Monaco, ha raccontato su Instagram la propria battaglia contro il Coronavirus. «Sono grata, oggi, di essere tornata a sentirmi me stessa dopo tre settimane da che, la prima volta, ho accusato i sintomi del Covid-19», ha scritto online la ragazza, il cui padre come lei ha contratto il virus. «Ho, in realtà, sintomi che persistono. Ho mal di testa, mal di orecchie, sono stanca e ho problemi intestinali. Sto facendo tutto quel che posso per ritornare in forze e costruire la mia immunità. So di dover essere paziente, ma posso dire di essere arrivata felicemente al percorso di guarigione», ha scritto poi, spiegando come spesso si diano per scontate cose che non dovrebbero esserlo. «La salute, i nostri corpi, quei piccoli e preziosi templi», ha spiegato la figlia di Alberto di Monaco, esclusa dalla linea di successione al trono perché nata all’infuori del matrimonio. Leggi su vanityfair

