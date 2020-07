Anas, avanzano i lavori di nuova pavimentazione lungo la statale della Reggia di Caserta (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Proseguono secondo cronoprogramma i lavori di nuova pavimentazione lungo la statale 700“ della Reggia di Caserta”, coerentemente con quanto emerso nella riunione dello scorso giugno presso la Prefettura di Caserta. Nel dettaglio, sono prorogati fino al prossimo 29 luglio i dispositivi di traffico e la limitazione attualmente in vigore ovvero la chiusura della statale – in entrambe le direzioni – tra lo svincolo di Casagiove (km 12,100) e lo svincolo di San Prisco (km 14,750). Il traffico è deviato sull’adiacente viabilità locale, in corrispondenza degli svincoli di Casagiove e di San Prisco, ... Leggi su anteprima24

Quattro le lettere inviate dal sindaco Guerra per evitare disagi Il polverone (e non solo in senso metaforico) delle asfaltature targate Anas lungo la statale Regina ... con il supporto dell’ufficio ...

Sicurezza stradale a Castelgiorgio "Pronti a intervenire"

L’Anas è disposta a intervenire per migliorare la sicurezza stradale nel centro abitato di Castelgiorgio cosi come sollecitato dal neo costituito comitato cittadino. Lo ha spiegato lo stesso responsab ...

