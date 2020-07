Amy Winehouse, il ricordo a nove anni dalla morte (Di giovedì 23 luglio 2020) Manca da nove anni, Amy Winehouse, che con la sua morte prematura è entrata nel (maledetto) Club del 27, il 23 luglio del 2011. Della popstar, stella del nuovo soul, ci manca tutto, a partire dalla musica, con cui ha saputo conquistare il mondo, prima e dopo la sua scomparsa. Voce unica, stile inconfondibile, senza Amy Winehouse non ci sarebbero stata Adele, Lana Del Rey, Lily Allen, Paloma Faith, Duffy, tutte cantanti che hanno varie volte dichiarato quanto sono state influenzate dalla collega. Per non parlare di come Lady Gaga, Rihanna e tanti altri artisti avrebbero voluto collaborare con Amy Winehouse. nove anni dopo, i versi di una delle sue canzoni più celebri, Back to Black (title ... Leggi su gqitalia

