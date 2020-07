Amministrative Pagani: comunicato congiunto Forza Italia-Lega-Udc (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPagani (Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa congiunta a firma di Forza Italia, Lega e Udc sulle prossime elezioni Amministrative di Pagani. Di seguito il testo: “Ancora una volta siamo di fronte ad un momento delicato che influenzerà la vita della città di Pagani per i prossimi 5 anni di mandato e con riflessi certi sul futuro del prossimo decennio. La classe politica di Pagani dovrà, dunque e inevitabilmente, assumersi la responsabilità del “miglior governo”. E credo sia necessario, come non mai, un “governo di unità”. Un governo che vada oltre le ordinarie consuetudini che danno contenuto alla “politica per la ... Leggi su anteprima24

pricut : ELEZIONI AMMINISTRATIVE A PAGANI: COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO FORZA ITALIA - LEGA - UDC | MezzoStampa - l'informazi… - RTAlive1 : Pagani: accordo Lega, Forza Italia e Udc per le amministrative -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Pagani Amministrative Pagani: comunicato congiunto Forza Italia-Lega-Udc anteprima24.it Elezioni amministrative a Pagani: patto tra Forza Italia, Lega e Udc

Competenza, ambizione, partecipazione e onestà. Questo l’identikit tracciato da Forza Italia, Lega e Udc del prossimo candidato sindaco di Pagani. Inizia così un percorso politico comune sancito dall’ ...

Competenza, ambizione, partecipazione e onestà. Questo l’identikit tracciato da Forza Italia, Lega e Udc del prossimo candidato sindaco di Pagani. Inizia così un percorso politico comune sancito dall’ ...