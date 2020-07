Amazon Prime Video ha ordinato Paper Girls una serie tv tratta dal fumetto omonimo (Di giovedì 23 luglio 2020) Il fumetto Paper Girls diventa una serie tv per Amazon Prime Video al centro quattro ragazze nel 1988 Nuovo progetto in casa Amazon che annuncia l’ordina a serie tv di Paper Girls, prodotta da Legendary Television in associazione con Plan B, basata sul graphic novel best-seller della coppia autoriale composta da Brian K. Vaughan, premiato e visionario autore TV e di fumetti, e dall’artista Cliff Chiang. Stephany Folsom, Christopher Cantwell e Christopher C. Rogers, saranno produttori esecutivi e co-showrunner, mentre i creatori del fumetto Brian K. Vaughan e Cliff Chiang saranno direttamente coinvolti come executive producer, rassicurando così i fan della ... Leggi su dituttounpop

