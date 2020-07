Altro che Green deal, ci vogliono riportare all’agricoltura chimica intensiva (Di giovedì 23 luglio 2020) Mentre l’azienda tedesca Bayer ha patteggiato negli Usa oltre 10 miliardi di dollari per chiudere le 95 mila cause ereditate dalla Monsanto per seri danni alla salute correlati all’uso del glifosato - atto che rappresenta di fatto una forma di ammissione di colpa - in Italia Elena Cattaneo continua a sostenerlo e chiede al Governo di riabilitarlo con una mozione.È la prima mozione che la senatrice a vita Cattaneo presenta in Aula da quando è stata nominata ormai sette anni or sono. E curiosamente si concentra non sul settore di cui è più competente, quale la ricerca sulle staminali che l’ha resa una ricercatrice autorevole e affermata, ma su uno in cui non ha competenze specifiche. Evidentemente è così che si prepara all’approssimarsi della scadenza per il rinnovo dell’autorizzazione del glifosato in Europa. Una ... Leggi su huffingtonpost

Rinaldi_euro : *TWITTIAMO #iostoconSalvini* 'Mentre le coste italiane sono prese d’assalto dai clandestini con decine di positivi… - Marcozanni86 : Coste italiane assaltate da clandestini con decine di positivi al #Covid che scappano dai centri di accoglienza. In… - F_DUva : Ergastolo anche in secondo grado a #Caltanissetta per 4 boss accusati di aver partecipato alla strage di #Capaci. A… - __chiaraaa_ : RT @reasonhaz: solo noi possiamo non solo farci gli auguri che manco a natale e capodanno per un anniversario ma addirittura due volte per… - giurdix : @90ordnasselA Dosando alla perfezione un pallone che era una cannonata più che un passaggio, tra l’altro... -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che «Altro che assistenza, devono poter lavorare» Corriere del Ticino dopo un paio di giorni di utilizzo dalla consegna del RaionBook R1S17 ecco le prime impressioni:

- i materiali sono 'plastica' tranne che per la parte dietro al display che dovrebbe essere alluminio (ma non mi lamento dopo aver avuto per 8 anni un laptop in alluminio almeno non prendo piu leggere ...

Quagliuolo è il nuovo presidente di Corepla

I due laboratori: uno di studio colore e controllo qualità, l’altro di ricerca e sviluppo ... Negli anni la G.P. di Piazzon srl si trasforma e dà vita ad una società che produce manufatti per il ...

- i materiali sono 'plastica' tranne che per la parte dietro al display che dovrebbe essere alluminio (ma non mi lamento dopo aver avuto per 8 anni un laptop in alluminio almeno non prendo piu leggere ...I due laboratori: uno di studio colore e controllo qualità, l’altro di ricerca e sviluppo ... Negli anni la G.P. di Piazzon srl si trasforma e dà vita ad una società che produce manufatti per il ...