Altra tegola sulla Regione Lombardia. La Guardia di Finanza acquisisce carte e atti sulla realizzazione dell’ospedale anti-Covid alla Fiera di Milano (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Nucleo di polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano sta effettuando acquisizioni di carte del Fondo Fondazione Fiera Milano per la Lotta al Coronavirus in via Manin dove ha sede la Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Est, Sud Ovest e Adda Martesana nell’ambito dell’indagine della procura sulla realizzazione dell’ospedale anti-Covid nei padiglioni della stessa Fiera. L’inchiesta, al momento conoscitiva, è coordinata dal pm Cristiana Roveda e dall’aggiunto Maurizio Romanelli. A fine maggio era stato il sindacato Cobas a presentare un ... Leggi su lanotiziagiornale

LaNotiziaTweet : Altra tegola sulla Regione Lombardia. La Guardia di Finanza acquisisce carte e atti sulla realizzazione dell’ospeda… - Nuotomania : DA - firenzeviola_it : CLAMOROSO: IACHINI PUÒ RESTARE. ROCCO DECIDERÀ DOPO LE GARE CON INTER E ROMA. JURIC E GLI ALTRI CONGELATI. EMERY AD… -

Ultime Notizie dalla rete : Altra tegola "Otto istituti senza presidi Un’altra tegola sulla scuola" LA NAZIONE La mamma di Belen Rodriguez smette di seguire Stefano de Martino sui social: ecco perché (VIDEO)

Veronica Cozzani serve il defollow al conduttore e ballerino. Un'altra tegola cade sulla già intricata questione Belen Rodriguez/Stefano de Martino. Stavolta a distanziare ancor di più la coppia è un ...

L’avvocato batte cassa: 300mila euro dal Comune

Infine ora un’altra tegola sta per arrivare sul comune visto che Fabio Cozzani è intenzionato a richiedere come previsto dalle disposizioni di legge la corresponsione delle retribuzioni relative a ...

Veronica Cozzani serve il defollow al conduttore e ballerino. Un'altra tegola cade sulla già intricata questione Belen Rodriguez/Stefano de Martino. Stavolta a distanziare ancor di più la coppia è un ...Infine ora un’altra tegola sta per arrivare sul comune visto che Fabio Cozzani è intenzionato a richiedere come previsto dalle disposizioni di legge la corresponsione delle retribuzioni relative a ...