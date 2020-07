Alto Adige, ora più che mai la Val Senales incarna le contraddizioni tra il vecchio e il nuovo (Di giovedì 23 luglio 2020) Anche solo l’ultima piccola polemica di questi giorni rende bene l’idea di che cosa significhi la Val Senales nel contesto dell’Alto Adige-Sudtirolo: i custodi identitari dell’Heimatpflegeverband, la federazione per la tutela del territorio, hanno polemizzato perché la nuova piattaforma panoramica costruita sulla cima del Grawand dalla società degli impianti del ghiacciaio è stata battezzata “Iceman Ötzi Peak”, in inglese. Ma se anche fosse stata chiamata, in italiano, “Picco di Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio”, non sarebbero mancati i mugugni: “Quella cima, da sempre, è Grawand, che vuol dire ‘roccia grigia’, e i nomi delle montagne sono segni linguistici che creano identità, perciò vanno conservati”, ... Leggi su ilfattoquotidiano

VittorioSgarbi : Con tutto il rispetto per il sindaco di Bolzano, non vuol dire nulla “dedicare una panchina contro il femmincidio”.… - clikservernet : Alto Adige, ora più che mai la Val Senales incarna le contraddizioni tra il vecchio e il nuovo - Noovyis : (Alto Adige, ora più che mai la Val Senales incarna le contraddizioni tra il vecchio e il nuovo) Playhitmusic - - ilfattoblog : Alto Adige, ora più che mai la Val Senales incarna le contraddizioni tra il vecchio e il nuovo - studistorici : Per un breve approfondimento [1/2]: 'La fabbrica dell’identità. Il fascismo e gli italiani dell’Alto Adige tra uso… -