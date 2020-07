Alto Adige, la separatista insulta gli italiani per l’appalto a una ditta milanese: “Walsche”. La Lega urla al razzismo. Ed è tutti contro tutti (Di giovedì 23 luglio 2020) “Walsche” è la parola, non priva di disprezzo, con cui in Sud Tirolo i tedeschi definiscono gli italiani, o meglio, il popolo italiano. Un termine-spia di un’intolleranza non ancora superata. Il fatto che sia stata usata in una dichiarazione ufficiale da un partito dichiaratamente separatista ha fatto scoppiare a Bolzano la polemica tra opposte appartenenze politiche. I leghisti contro quelli di Südtiroler Freiheit, Bozen Solidale e l’Associazione Nazionale Partigiani italiani contro l’anti-razzismo a senso unico della Lega, i sudtirolesi contro gli italiani. Ad accendere la miccia una dichiarazione della consigliera provinciale Myriam Atz Tammerle riferita a un appAlto da 27 ... Leggi su ilfattoquotidiano

VittorioSgarbi : Con tutto il rispetto per il sindaco di Bolzano, non vuol dire nulla “dedicare una panchina contro il femmincidio”.… - a_saba78 : RT @03Ginevra: Parla per me, silenzio —— oggi, Anterselva di Mezzo ( Alto Adige ) - ciottololiquido : @jeperego In Trentino-Alto Adige ci hanno provato con le mele, visto quante ne rubavano lungo la ciclabile, ma i bu… - FRA_Franziska : Basterebbe poco, e invece pare che ad alcuni anche quel poco pesi. Sono in Alto Adige in un hotel dove c’è il buffe… - TgrAltoAdige : L'@afi_ipl ha presentato l'indagine trimestrale sulla situazione dell'#economia e del mercato del #lavoro in Alto A… -