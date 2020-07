Allerta sanitaria: 75 gel per le mani ritirati perché pericolosi (Di giovedì 23 luglio 2020) Decine di gel per le mani sono stati ritirati dal commercio perché ritenuti pericolosi per la salute dei consumatori. Prodotti all’estero, potrebbero comunque essere arrivati in Italia. Le norme sulla sicurezza in merito alla formulazione e alla commercializzazione di alcuni prodotti sono diverse a seconda dei vari Paesi. Alcuni prodotti finiscono per essere considerati legali nel paese di produzione … L'articolo Allerta sanitaria: 75 gel per le mani ritirati perché pericolosi è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

pugbt : La carenza di farmaci e attrezzature mediche evidenziata dalla crisi sanitaria di COVID-19 è un problema in crescit… - tifosipalermoit : Ancora sbarchi sulle coste siciliane ed allerta emergenza sanitaria, interviene la Regione Sicilia. -

Dopo le sferzanti critiche rivolte in modo costante alle regioni del nord Italia, con una predilezione nei riguardi della Lombardia, relativamente all'elevato numero di contagi da Coronavirus ed alla ...

Allarme lanciato da barca in avaria: sette migranti recuperati al largo di Leuca

LEUCA - Ancora uno sbarco di migranti nel pomeriggio di oggi presso il porto di Santa Maria Leuca dove un gruppo di siriani è stato trasportato a terra dal personale della guardia costiera dopo un sal ...

