Allerta Meteo, violenti temporali dalla notte al Nord: allarme nubifragi, tornado, grandine e vento impetuoso (Di giovedì 23 luglio 2020) Allerta Meteo – Conto alla rovescia per l’attacco temporalesco che inizierà da qui a qualche ora sulla regione settentrionale. Naturalmente parliamo di peggioramento delle condizioni del tempo, perché sia nel pomeriggio di oggi che in quello di ieri, già ci sono stati numerosi temporali apripista lungo tutti i settori alpini e prealpini, in diversi casi già di forte intensità e con grandinate. Tuttavia, nel corso della notte, inizieranno a entrare vorticità ben più significative dai settori francesi, per l’ingresso diretto sulle nostre regioni settentrionali, del cavo instabile Nord-atlantico, con sensibile peggioramento e soprattutto più esteso. Già nelle prossime ore serali dovrebbero intensificarsi i ... Leggi su meteoweb.eu

