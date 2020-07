Allerta Meteo Veneto: Stato di Attenzione per forti temporali fino a sabato (Di giovedì 23 luglio 2020) Ancora Allerta Meteo gialla in Veneto per la possibilità del verificarsi di temporali, anche di forte intensità. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha infatti dichiarato lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica su tutto il territorio, a partire dalle 14 di oggi, fino alle 8 di sabato 25 luglio. Le previsioni indicano, nel pomeriggio-sera di oggi, giovedì 23, tempo a tratti instabile con probabili rovesci e temporali specie su zone montane e pedemontane dove non è escluso qualche fenomeno intenso. Domani, venerdì 24, diffusa instabilità con rovesci e temporali su gran parte della regione. Saranno possibili fenomeni ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Pioggia e temporali: allerta meteo – Ravenna24ore Ravenna24ore Codice giallo in Toscana per temporali dal pomeriggio di giovedì 23 alle 20 di venerdì 24 luglio

Veneto, fino a sabato mattina temporali diffusi e anche forti in tutta la regione

