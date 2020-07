Allerta Meteo Lombardia: rischio temporali anche a Milano, monitorati Seveso e Lambro (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per temporali forti e per rischio idrogeologico a partire dalle ore 18 di oggi e fino a domani, venerdì 24 luglio, anche sul bacino idrico di Milano. Il Comune di Milano attiverà il Centro operativo comunale per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno Allertate le squadre di polizia locale, protezione civile e MM servizi idrici.L'articolo Allerta Meteo Lombardia: rischio temporali anche a Milano, ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ?? #allertaGIALLA domani, mercoledì #15luglio, su alcuni settori di Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per… - Marco_antifa : RT @AlexZan87: Vorrei ringraziare i leghisti per averci avvisato che il Kapitone sarà a #Imola entro le prossime 48 ore. È un po' come il s… - abollis : RT @il_piccolo: Allerta #meteo: venerdì in arrivo forti temporali sul #Fvg - TommyMediagold : #Meteo, #allerta gialla #temporali venerdì 24 luglio su tutta la #Liguria - il_piccolo : Allerta #meteo: venerdì in arrivo forti temporali sul #Fvg -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Pioggia e temporali: allerta meteo – Ravenna24ore Ravenna24ore MALTEMPO. ALLERTA ARANCIONE PER RISCHIO TEMPORALI, MONITORATI SEVESO E LAMBRO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 luglio 2020 – Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per temporali forti e per ...

Meteo Monza e Brianza, previsti forti temporali. Allerta arancione

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emanato l’Allerta di Protezione Civile – Rischio IDRO-METEO. In particolare per la zona IM-09, che comprende la provincia di ...

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 luglio 2020 – Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per temporali forti e per ...Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emanato l’Allerta di Protezione Civile – Rischio IDRO-METEO. In particolare per la zona IM-09, che comprende la provincia di ...