Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme di livello 2 sul Centro/Nord: violenti temporali, grandine e vento forte nelle prossime ore [MAPPE] (Di giovedì 23 luglio 2020) Allerta Meteo – Una forte ondata di maltempo è in arrivo sul Nord Italia: Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 per Spagna settentrionale, Francia meridionale, Italia settentrionale, Svizzera, Austria, Slovenia, Croazia settentrionale, Ungheria e Romania, per piogge torrenziali, grandine e forti raffiche di vento.Secondo l’avviso con validità dalle 6 UTC di oggi alle 6 UTC di domani, una depressione pressoché stazionaria è localizzata nel Nordest dell’Europa. All’interno di un flusso zonale di medio livello, una depressione atlantica oggi si muove verso l’Europa occidentale e centrale, ... Leggi su meteoweb.eu

