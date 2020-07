Allerta Meteo, è allarme maltempo estremo: un’onda di temporali molto violenti in arrivo su mezza Italia [MAPPE e DETTAGLI] (Di giovedì 23 luglio 2020) Allerta Meteo – Torna l’allarme per il maltempo che nelle prossime ore colpirà in modo molto violento gran parte d’Italia: i forti temporali che la scorsa notte si sono abbattuti suo cuore della pianura Padana, con nubifragi che hanno provocato danni tra Veneto ed Emilia Romagna, sono stati soltanto un piccolo assaggio rispetto a quelli che si scateneranno domani, Venerdì 24 Luglio. Eppure ci sono state pesanti conseguenze sul territorio: a Verona subito dopo mezzanotte sono caduti 54mm di pioggia in meno di un’ora, provocando gravi allagamenti. A Montalbano di Ferrara addirittura 66mm di pioggia, con grandinate sparse e forti colpi di vento. I fenomeni delle prossime ore saranno ben più ... Leggi su meteoweb.eu

Allerta arancione per il rischio di temporali forti per le ore centrali della notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. Bel tempo nel fine settimana. Un’allerta arancione per il rischio di temporali ...

Meteo Lecco: discreto giovedì, temporali venerdì, bel tempo sabato

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. Venerdì, 24 luglio: Cieli molto nuvolosi o coperti ...

