Allerta Alimentare, noto marchio italiano ritirato: l’avviso del Ministero della Salute (Di giovedì 23 luglio 2020) Le foto a fine articolo. Nuovo avviso di ritiro dal mercato di prodotti alimentari lanciato oggi dal Ministero della Salute attraverso il proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. L'Allerta questa volta riguarda un lotto di farina di castagna richiamata dagli scaffali dei negozi per un possibile rischio chimico per i consumatori. Nel dettaglio il prodotto ritirato è il "Mix a base di Farina di castagne" venduto con il marchio le Farine magiche del gruppo Alimentare Lo Conte. (Continua...) Come recita l'avviso del Ministero della Salute datato 18 luglio ma pubblicato solo oggi 22 luglio, il lotto del prodotto interessato dal ... Leggi su howtodofor

