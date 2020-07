Allarme coronavirus a Capri: positivi tre giovani turisti (Di giovedì 23 luglio 2020) Tre giovani romani sono risultati positivi al coronavirus. Facevano parte di una comitiva di otto persone che è stata a Capri per qualche giorno Allarme coronavirus a Capri: tre giovani romani sono risultati positivi al tampone effettuato dopo il loro rientro a Roma. Facevano parte di una comitiva di otto persone che è stata a Capri per un weekend. Appena si è avuto certezza della positività, l’Asl isolana ha subito fatto scattare l’indagine epidemiologica per tracciare tutti i movimenti che i ragazzi hanno avuto sull’isola. Una ragazza del gruppo prima di raggiungere Capri era stata in vacanza di un’altra ... Leggi su bloglive

repubblica : Allarme coronavirus, in locali e megastore l'aria condizionata può favorire i contagi - repubblica : Coronavirus, allarme dell’Oms: nel mondo è record di contagi in un giorno - Notiziedi_it : Coronavirus, è allarme a Capri: positivi tre giovani romani in vacanza - tvbusiness24 : Allarme da parte di @unioncamere: oltre il 20% delle imprese ha ridotto i dipendenti a causa delle difficoltà econo… - NapoliToday : #Cronaca Covid in crescita, Protezione civile in allarme: indice Rt oltre 1 e aumentano i ricoveri… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme coronavirus Vairano Patenora – Allarme Coronavirus, 8 persone in isolamento: hanno avuto contatto con la badante Moldava contagiata Paesenews Alimentazione, residui chimici nei cibi importati i pericoli triplicano

L’allarme globale provocato dal Coronavirus – conclude la Coldiretti – ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico della filiera del cibo e delle necessarie garanzie di qualità ...

Coronavirus: nuovo campanello d'allarme per focolai che fanno salire la curva epidemica. Oggi raddoppiati i casi positivi (282)

(PRIMAPRESS) - ROMA — L’imprevedibile coronavirus torna a suonare un campanello d’all’allarme. I dati di oggi 22 Luglio del Ministero della Salute, tornano a far segnare un leggero rialzo dei casi di ...

L’allarme globale provocato dal Coronavirus – conclude la Coldiretti – ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico della filiera del cibo e delle necessarie garanzie di qualità ...(PRIMAPRESS) - ROMA — L’imprevedibile coronavirus torna a suonare un campanello d’all’allarme. I dati di oggi 22 Luglio del Ministero della Salute, tornano a far segnare un leggero rialzo dei casi di ...