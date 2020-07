Al Tardini è il festival dei rigori: il Parma batte il Napoli ed è salvo (Di giovedì 23 luglio 2020) Parma-Napoli 2-1 35.esima giornata Serie A Tim 2019/2020 Nell’anticipo delle 19:30 il Parma batte il Napoli per 2-1 centrando la matematica salvezza. La serata del Tardini è caratterizzata da tre rigori, quelli realizzati da Caprari e Kulusevski per i gialloblu e Insigne per i partenopei. I ducali tornano finalmente alla vittoria dopo aver totalizzato solo un punto nelle ultime sette uscite. Brusca frenata invece per la squadra di Gattuso, ora settima a cinque lunghezze dalla Roma quinta. LA PARTITA Qualche novità di formazione per entrambe le squadre; Gattuso ritrova Di Lorenzo dal primo minuto e lancia Allan a centrocampo. In attacco spazio al tridente inedito composto da Politano, Lozano e capitan Insigne. Parte inizialmente dalla ... Leggi su sport.periodicodaily

IL FESTIVAL DEI RIGORI IMBARAZZANTI (Video Papirus Ultra)

