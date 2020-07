Agguato a Torre Annunziata, uomo gambizzato sotto casa (Di giovedì 23 luglio 2020) Agguato nella notte in via Plinio, a Torre Annunziata. Alcuni uomini si sono finti carabinieri ed hanno invitato un uomo, Mario Dentice, ad uscire di casa. All’esterno dell’abitazione, i sicari hanno aperto il fuoco ed hanno esploso tre colpi di pistola, che lo hanno attinto alle gambe. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Maresca di Torre … L'articolo Agguato a Torre Annunziata, uomo gambizzato sotto casa Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

DarioSaut : Agguato a Torre Annunziata: gambizzato uomo del clan - concentrazione : #camorra Agguato nella notte a Torre Annunziata, colpito il clan Gallo - NapoliToday : #Cronaca Agguato nella notte contro il clan Gallo, si fingono carabinieri e feriscono un uomo… - wam_the : Agguato a Torre Annunziata, si fingono carabinieri e fanno fuoco -

Spari contro un esponente del clan Gallo nella notte a Torre Annunziata in via Plinio, non lontano dal confine con Pompei. I killer si sono finti carabinieri, come riporta Metropolisweb, e hanno ...Agguato poco prima di mezzanotte, gambizzato un pregiudicato ritenuto vicino al clan Gallo. L'episodio è avvenuto in via Plinio, a Torre Annunziata. Raggiunto alle gambe Mario Dentice, 54enne pregiudi ...