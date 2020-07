Afghanistan: governo, 31 Talebani uccisi nell'est (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - KABUL, 23 LUG - Almeno 31 miliziani Talebani, di cui 13 con cittadinanza pachistana, sono stati uccisi in Afghanistan in scontri a fuoco con le forze governative nella provincia orientale di ... Leggi su corrieredellosport

573f4n0 : #Afghanistan: governo, 31 Talebani uccisi nell'est - Davideziliani80 : RT @GiancarloDeRisi: #Bengalesi, è un'invasione. Ora entrano da #Est e scatta l'allerta al confine Il #governo blocca i voli ma non basta:… - angels_883 : @riccardoweiss @gabrillasarti2 @RadioSavana Bravissimo...fissi io al governo la prima cosa che farei è togliere la… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan governo

La Prealpina

Gli scontri armati stanno aumentando in questi giorni in Afghanistan mentre il governo di Kabul e i Talebani si preparano a tenere negoziati, anche se la data di inizio non è ancora stata decisa.Il vicepresidente dell'Afghanistan l'ha elogiata per la sua difesa contro ... Nelle aree controllate dal governo, le ragazze sono state barattate per la dote in giovane età, mentre in quelle sotto il ...