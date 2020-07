Afghanistan, 31 talebani uccisi al confine con il Pakistan (Di giovedì 23 luglio 2020) In Afghanistan, il governo ha dichiarato di aver ucciso 31 talebani durante uno scontro a fuoco al confine con il Pakistan. In Afghanistan , trentuno talebani sono stati uccisi nella provincia di Nangarhar, al confine con il Pakistan, durante uno scontro militare con le milizie governative. L’ufficialità della notizia è arrivata dal comando militare della … L'articolo Afghanistan, 31 talebani uccisi al confine con il Pakistan proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

(ANSA) - KABUL, 23 LUG - Almeno 31 miliziani Talebani, di cui 13 con cittadinanza pachistana, sono stati uccisi in Afghanistan in scontri a fuoco con le forze governative nella provincia orientale di ...Afghanistan, la 15enne che ha ucciso due talebani: “Non ho più paura di loro”. La 15enne che la settimana scorsa in Afghanistan ha ucciso a colpi di arma da fuoco due talebani che avevano appena ...