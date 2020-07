Aeroporto di Bari, inaugurata da Heinemann Italia una nuova area duty free (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – L’Aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari conferma la sua vocazione internazionale. Da oggi, infatti, i passeggeri in transito nello scalo del capoluogo pugliese avranno a disposizione per lo shopping un’area di 530 metri quadrati inaugurata dalla multinazionale Heinemann Italia, già presente negli aeroporti di Bologna, Torino e Catania, con otto negozi duty free & travel value. Profumi e cosmetici, tabacchi, liquori e confetteria oltre a un vasto assortimento di prodotti regionali tipici del territorio, tra cui olio extravergine di oliva e vini, accompagneranno il passeggero in un viaggio sensoriale tra i colori e i sapori della Puglia. “L’inaugurazione di questa nuova ... Leggi su quifinanza

