Aereo ultraleggero si schianta vicino l’A21 nel Pavese | sterpaglie in fiamme | pilota ferito FOTO

Un Aereo ultraleggero è caduto questa mattina nei pressi dell'autostrada A21 Torino–Piacenza, nel Pavese. Il velivolo è precipitato in un campo a fianco della carreggiata sud (in direzione del capoluogo emiliano) nel territorio di Arena Po (Pavia), ed ha tranciato un cavo dell'Enel provocando un incendio di sterpaglie. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale, tecnici dell'Enel e operatori del 118, che hanno soccorso il pilota: è stato condotto al Policlinico San Matteo di Pavia, ma non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'ultraleggero e hanno spento le fiamme, dopo avere verificato lo scollegamento del cavo dell'alta tensione.

