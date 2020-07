Adria Tour, Thiem: “Djokovic? Critiche ingiuste: non ha violato alcuna legge” (Di giovedì 23 luglio 2020) Le Critiche piovute addosso a Novak Djokovic per l’Adria Tour, chiuso in fretta e furia per i casi di Covid tra cui lo stesso n.1 del tennis mondiale, “non sono state giuste per lui perché non ha violato alcuna legge e non ci ha costretto”. Lo ha detto Dominic Thiem, n. 3 del ranking ATP, ai microfoni della CNN Sport. “Non ha costretto nessun giocatore a venire lì – ha sottolineato l’austriaco -. Non ha costretto nessun giocatore a interagire con i fan, è stata una nostra decisione. L’intero evento è stato anche per un’ottima causa”. Leggi su sportface

