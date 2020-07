Achille Lauro sulla croce come Salvini col rosario: solo marketing (Di giovedì 23 luglio 2020) Il sospetto che il reparto affissioni del Comune di Milano lavori in realtà per l’ufficio stampa di Achille Lauro, il più trendy tra i giovani (e furbi) mestieranti della canzonetta nostrana, un po’ ti viene. Soprattutto quando ti accorgi che il nostro, con sdegno ed enfasi, ieri alle 22 sul suo profilo Twitter, proclamava quanto segue: “Questa è l’immagine che avreste visto oggi nel maxi-cartellone di Corso Como a Milano ma la pesante mano della censura delle pubbliche affissioni lo ha impedito. Io invece la regalo a tutti voi e come sempre ‘Me ne frego'”. Oh, qui non si scherza, amici. O “Amici miei”, perché anche lì c’era una citazione da Golgota in un celebre, esilarante promo, due ladroni compresi. La stucchevole foto ritrae il ... Leggi su tpi

