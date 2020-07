Achille Lauro pubblica sui social il poster censurato a Milano: “Me ne frego” (Di giovedì 23 luglio 2020) Achille Lauro pubblica sui social il poster censurato a Milano: “Me ne frego” Continua a far discutere e a dimostrarsi un’artista fuori dagli schemi Achille Lauro. “Questa è l’immagine che avreste visto oggi nel maxi-cartellone di Corso Como a Milano, ma la pesante mano della censura delle pubbliche affissioni lo ha impedito”, ha scritto il cantante sui social, pubblicando così il poster che avrebbe dovuto pubblicizzare il suo nuovo album, “1990”, in uscita domani, 24 luglio. “Io invece la regalo a tutti voi e come sempre Me ne frego“, ha aggiunto Achille Lauro, ... Leggi su tpi

