Achille Lauro pubblica il manifesto censurato: “Me ne frego” (Di giovedì 23 luglio 2020) Iracondo perché gli hanno censurato il manifesto da affiggere per le strade di Milano, lo pubblica sui social: Achille Lauro se ne frega Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro è uno dei cantanti più stravaganti che l’Italia vanta in questi ultimi anni. Il cantante romano è infatti noto per le sue mise sui generis, … L'articolo Achille Lauro pubblica il manifesto censurato: “Me ne frego” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

IlContiAndrea : #ARaccontareCominciaTu sebbene non fosse in palinsesto su #RaiTre, tornerà in primavera e si concentrerà sui cantan… - repubblica : Achille Lauro pubblica sui social il poster censurato: 'Come sempre me ne frego' - vocedelverbo_ : taylor swift e achille lauro, nottata impegnativa ?? - spaechless : CIOÈ STANOTTE DROPPANO L'ALBUM SIA ACHILLE LAURO CHE TAYLOR SWIFT MA SCHERZIAMO - jadestuxedo : Sweet Dreams (feat. Annalisa) di Achille Lauro, DIVA, Annalisa -