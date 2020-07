Achille Lauro: Milano censura il poster blasfemo. Lui: “Me ne frego” (Di giovedì 23 luglio 2020) Achille Lauro è tornato nell’occhio del ciclone per un gigantesco cartellone che la censura ha considerato blasfemo: prima che a lui era successo anche a Madonna. Dopo l’ultimo, trionfale Festival di Sanremo, Achille Lauro si è trasformato in un’icona vivente della musica contemporanea. Al di là dei giudizi di valore (la musica di Lauro può piacere o non piacere) … L'articolo Achille Lauro: Milano censura il poster blasfemo. Lui: “Me ne frego” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

