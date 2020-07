Achille Lauro in croce: il cartellone censurato a Milano (Di giovedì 23 luglio 2020) Achille Lauro ha pubblicato il cartellone censurato a Milano nel quale appare crocifisso, su una croce di Big Babol rosa: per la promozione del suo nuovo album 1990, è stato scelto un altro manifesto. Il cartellone pubblicitario con Achille Lauro in croce è stato censurato dall'Ufficio delle Pubbliche affissioni di Milano. È stato lo stesso artista a denunciarlo con un post su Instagram. Achille è impegnato nella promozione del suo nuovo album, 1990, che uscirà domani. È bastata una croce per far scattare la censura sull'ultima trovata pubblicitaria del cantante romano. Achille ... Leggi su movieplayer

IlContiAndrea : #ARaccontareCominciaTu sebbene non fosse in palinsesto su #RaiTre, tornerà in primavera e si concentrerà sui cantan… - repubblica : Achille Lauro pubblica sui social il poster censurato: 'Come sempre me ne frego' - elvisbanjo : Se persino il mio prof di religione del liceo ha Achille Lauro come foto profilo di FB capisci che il tuo commento… - Mirkoconibaffi : Domani trailer di Vikings e album di Achille Lauro - askanews_ita : #AchilleLauro censurato a Milano, lui risponde: “Me ne frego” -