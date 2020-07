Achille Lauro crocifisso, con gli stivali in latex. "Milano ha censurato il mio cartellone" (Di giovedì 23 luglio 2020) Mini shorts, stivali in latex, a braccia aperte su una croce rosa e bianca. Così Achille Lauro doveva apparire su un maxi cartellone nella centralissima Corso Como di Milano. Il cantante racconta però di essere stato censurato, per questo ha deciso di postare sui social l’immagine. “La pesante mano della censura delle pubbliche affissioni lo ha impedito. Io invece la regalo a tutti voi e come sempre: ‘Me ne frego’”, ha scritto l’artista sulla sua pagina Instagram. Il manifesto doveva pubblicizzare l’uscita del suo ultimo album, “1990″, prevista per il 24 luglio. L’album è stato anticipato da diversi singoli, che hanno tenuto il cantante in cima alle classifiche. “Ho firmato ... Leggi su huffingtonpost

IlContiAndrea : #ARaccontareCominciaTu sebbene non fosse in palinsesto su #RaiTre, tornerà in primavera e si concentrerà sui cantan… - repubblica : Achille Lauro pubblica sui social il poster censurato: 'Come sempre me ne frego' - clikservernet : Achille Lauro in croce: il cartellone censurato a Milano - Italia_Notizie : Il post choc di Achille Lauro: crocifisso con gli stivali in latex. E Milano lo censura - Noovyis : (Achille Lauro in croce: il cartellone censurato a Milano) Playhitmusic - -