Achille Lauro censurato a Milano per un cartellone pubblicitario: "Ve lo regalo e me ne frego"

Achille Lauro censurato a Milano per un cartellone pubblicitario che avrebbe dovuto affiggere in Corso Como. L'artista romano sta per rilasciare il nuovo album di cover del quale ha già annunciato alcune collaborazioni e che avrebbe dovuto pubblicizzare attraverso l'immagine che ha deciso di condividere sui suoi canali social. La denuncia è arrivata sui suoi canali social, nei quali ha deciso di condividere il cartellone che avrebbe dovuto promuovere il suo album: "Questa è l'immagine che avreste visto oggi nel maxi-cartellone di Corso Como a Milano ma la pesante mano della censura delle pubbliche affissioni lo ha impedito. Io invece la regalo a tutti voi e come sempre Me Ne ..."

Achille Lauro censurato a Milano per un cartellone pubblicitario che avrebbe dovuto affiggere in Corso Como. L’artista romano sta per rilasciare il nuovo album di cover del quale ha già annunciato ...

Achille Lauro censurato a Milano? Bandita la sua foto su un crocefisso di chewing gum. Lui: “Me ne frego”

Per lanciare il disco, che esce domani 24 luglio, era pronta una promozione importante con un mega cartellone da destinare in corso Como a Milano. L’immagine è una gigantografia di Lauro, in versione ...

Per lanciare il disco, che esce domani 24 luglio, era pronta una promozione importante con un mega cartellone da destinare in corso Como a Milano. L'immagine è una gigantografia di Lauro, in versione ...