Achille Lauro censurato a Milano, lui risponde: “Me ne frego” (Di venerdì 24 luglio 2020) "Questa è l'immagine che avreste visto oggi nel maxi-cartellone di Corso Como a Milano, ma la pesante mano della censura delle pubbliche affissioni lo ha impedito". Così scrive Achille Lauro sui social pubblicando il poster che doveva pubblicizzare il nuovo album, 1990, in uscita domani, 24 luglio. Il cantante, da qualche settimana, compare sui social come un bambolotto in un mondo di Barbie per lanciare il nuovo album. Nel frattempo era pronto un mega cartellone per lanciare il disco in corso Como a Milano, dove Lauro è su disteso su un crocefisso di chewing gum. L'immagine sarebbe stata bloccata e l'artista parla di censura."Io invece la regalo a tutti voi e come sempre Me ne frego" aggiunge, citando il titolo della canzone che ha presentato all'ultimo festival di Sanremo. Una ... Leggi su ilfogliettone

