ACEA | immatricolazioni veicoli commerciali UE ancora giù a giugno

(Teleborsa) – Si confermano forte contrazione le immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa, mentre in Italia il mercato ha fatto leggermente meglio che nelle altre grandi economie europee. Secondo i dati forniti dall'associazione europea dei produttori di auto (ACEA), le immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 tonnellate), a giugno, hanno segnato un forte calo del 10,4% con 124.799 immatricolazioni nell'intera Unione Europea e del 9,5% nell'Area Euro. Considerando l'Europa Occidentale (Area Euro, Regno Unito e paesi dell'EFTA) il dato segna un decremento del 13,2%. Il mercato italiano ha registrato a giugno un calo inferiore della media europea (-5,3%), ...

(Teleborsa) - Si confermano forte contrazione le immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa, mentre in Italia il mercato ha fatto leggermente meglio che nelle altre grandi economie europee. Sec ...

