Accordo NextChem e LanzaTech per promuovere la produzione di etanolo circolare (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. – (Adnkronos) – NextChem e la società americana LanzaTech, specializzata nel recupero del carbonio, siglano un Accordo per la licenza della linea di processo ‘Waste to Ethanol”. NextChem implementa così il proprio portafoglio tecnologico nell’area della circular economy e in particolare del riciclo chimico, aggiungendo alle piattaforme tecnologiche per la produzione di idrogeno circolare e metanolo circolare da rifiuti plastici e secchi, (attualmente in fase di progettazione ingegneristica), anche la produzione di etanolo circolare. Il processo base del riciclo chimico è quello della conversione chimica dell’idrogeno e del ... Leggi su calcioweb.eu

